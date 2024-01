Euro pod presją. Złoty stabilny. Frank mocny

Euro na parach z dolarem amerykańskim i frankiem szwajcarskim pozostaje pod presją sprzedających. Natomiast kurs euro do polskiego złotego pozostaje stabilny po zeszłotygodniowych perturbacjach.

We wtorek o 9:34 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3684 zł i był o 0,7 grosza wyższy względem poniedziałkowego kursu odniesienia. Od kilku dni na parze euro-złoty obserwujemy wyraźne uspokojenie sytuacji po tym, jak przez poprzednie dwa tygodnie obserwowaliśmy podwyższoną zmienność.

Rynki walutowe skupione są teraz na komentarzach najważniejszych bankierów centralnych. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych i nie zasugerował ich obniżki w najbliższym czasie. Rynek jednak „wie” swoje i oczekuje ostrych cięć kosztów kredytu zarówno w EBC, jak i w Rezerwie Federalnej.

Władze tej ostatniej zbierają się we wtorek i w środę wieczorem opublikują komunikat. Nikt nie spodziewa się obniżki stopy funduszy federalnych już teraz, ale rynek obstawia pierwsze cięcie na marzec bądź maj. Ponadto w środę decyzje na temat stóp procentowych zapadać będą w szwedzkim Riksbanku, a w czwartek w Banku Anglii.

Najważniejsze banki centralne krajów rozwiniętych (za wyjątkiem Banku Japonii) od kilku miesięcy utrzymują stopy procentowe na najwyższych poziomach od dwóch dekad, aby stłumić wywołaną przez siebie inflację. Jednakże stan restrykcyjnego nastawienia w politycy monetarnej w opinii większości analityków powinien wkrótce zostać zakończony. Inflacja cenowa w USA i strefie euro powoli opada w kierunku 2-procentowych celów inflacyjnych.

Wciąż ciekawe rzeczy dzieją się na parze euro-frank. Od początku stycznia kurs EUR/CHF wykazuje się nieczęsto spotykaną zmiennością. Najpierw wzrósł z rekordowo niskich wartości (0,9256) do blisko 0,95, by przez poprzednie pięć sesji ponownie spaść w okolice 0,93. Oznacza to, że helwecka waluta jest względem euro niemal najmocniejsza w historii. Na polskim rynku przekłada się to na franka kosztującego 4,6761 zł. A więc znacznie poniżej rekordów z września 2022, gdy kurs CHF/PLN sięgał nawet 5,1258 zł.

