Euro i dolar zyskują we wtorek. „Presja na korekcyjne odbicie”

We wtorek rano obserwowane jest osłabienie złotego do głównych walut po kilku dniach umocnienia, wywołanego głównie osłabieniem dolara. Kurs zielonego znów próbuje się umacniać, co nie wpływa dobrze na notowania polskiej waluty.

fot. parlanteste / / Shutterstock

Uwaga inwestorów skupia się w tym tygodniu na czwartkowym odczycie inflacji CPI w USA. Trudno o znalezienie w kalendarzu makroekonomicznym innych pozycji, które do tego czasu mógłby generować większą zmienność na rynku walutowym. We wtorek jednak zauważalny jest lekkie umocnienie dolara, które może wynikać z bardziej ostrożnego podejścia do ryzykowniejszych aktywów co widać na rynku akcji (indeksy w Europie zniżkują, kontrakty na indeksy w USA są notowane pod kreską).

Nastroje na rynkach mogły się pogorszyć po obniżeniu przez agencję ratingową Moody's Investors Service ratingów kredytowych dla 10 małych i średnich amerykańskich banków, a agencja podała, że może też obniżyć ocenę ratingów dla dużych pożyczkodawców z USA, podał PAP.

Reklama

Kurs EUR/PLN po godz. 11.00 wynosił 4,423 i był o 1,1 grosz wyżej niż dzień wcześniej przed południem. Od kilku godzin euro zyskiwało na rynku do złotego, ale trzeba pamiętać o jego kilku groszowym umocnieniu wcześniej.

Bankier.pl

"Od czwartkowego szczytu z 3 lipca kurs EUR/PLN zniżkował już o ok. 6 groszy, co w krótkim terminie może wspierać presję przynajmniej na korekcyjne odbicie w kierunku 4,44" - wskazano w raporcie PKO BP.

Z kolei kurs USD/PLN po godz. 11.00 wynosił 4,0356 zł, ale jeszcze godzinę wcześniej kurs przekraczał 4,04 zł. Od tygodnia kurs dolara konsoliduje się ponad poziomem 4 zł, a jeszcze 3 tygodnie temu był poniżej 3,93 zł, czyli najniżej od półtora roku.

Zmiany korelowały z kierunkiem notowań na parze EUR/USD, gdzie w poniedziałek obserwowany był ruch boczny wokół poziomu 1,10, a we wtorek notowania pary zeszły do 1,0969, chociaż wahania wpisywały się w obserwowany od kilku dni zakres.

„We wtorek przed południem możemy obserwować umocnienie amerykańskiej waluty, jednak na rynku nie pojawiły się żadne doniesienia, którymi moglibyśmy uzasadnić ten ruch” – napisali analitycy z DM XTB.

Kurs franka szwajcarskiego także zyskał względem złotego i przed wtorkowym południem notowania pary CHF/PLN wynosiły 4,6157 zł i powróciły ponad poziom 4,60, który ostatni raz był widziany w ubiegły piątek. Z kolei kurs GBP/PLN kształtował się na poziomie 5,1422 zł i był ponad 2 grosze wyżej niż dzień wcześniej o tej porze.

MKu