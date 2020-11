Euro detronizuje dolara

Po raz pierwszy od ponad 7 lat to euro a nie dolar było najczęściej używaną walutą w handlu międzynarodowym - wynika z danych SWIFT.

Udział euro wzrósł do 37,82 proc. i był najwyższy od lutego 2013 r. Natomiast udział dolara spadł do 37,64 proc., najniższego poziomu od września 2013 r. Poprzednio euro było główną walutą w globalnych płatnościach w lipcu 2013 r.

