Pierwszy bank w Polsce wdrożył przelewy natychmiastowe w euro

Do 450 zł za konto od BNP Paribas. Samo otwarcie to już 50 zł premii Cztery premie dające w sumie 450 zł – to najnowsza propozycja BNP Paribas Banku Polska skierowana do nowych klientów. Część nagrody przypadnie już za samo otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej.