EuRoPol Gaz: spółka analizuje konsekwencje wpisania Gazpromu na listę sankcyjną przez MSWiA

Aktywa Gazpromu znalazły się na liście sankcyjnej opublikowanej dzisiaj przez MSWiA. Gazprom jest akcjonariuszem EuRoPol Gazu. "Dokonujemy analizy potencjalnych konsekwencji tego dla funkcjonowania spółki, jak i jej organów korporacyjnych" - poinformował we wtorek PAP EuRoPolGaz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało we wtorek listę oligarchów rosyjskich i rosyjskich firm objętych sankcjami. Wśród nich znalazł się Gazprom, główny dostawca gazu do Polski, posiadający także bezpośrednio 48 proc. akcji w EuRoPolGazie, spółce będącej właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Tłoczy on na zachód Europy rosyjski gaz.

PAP zwróciła się z zapytanie o to, co oznacza dla EuRoPolGazu wpisanie na listę sankcyjną aktywów Gazpromu w Polsce oraz czy będzie to skutkowało paraliżem decyzyjnym spółki i jakie działania są w związku z tym planowane.

W odpowiedzi spółka potwierdziła PAP, że "zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 25 kwietnia br., wobec PAO Gazprom, jako akcjonariusza EuRoPol GAZ s.a., zastosowano m.in. środek sankcyjny polegający na zamrożeniu wykonywania praw z akcji w EuRoPol GAZ oraz zamrożeniu dywidend z tytułu posiadania akcji w EuRoPol GAZ s.a." - stwierdził EuRoPol Gaz.

"W świetle ww. decyzji spółka dokonuje analizy potencjalnych konsekwencji tak dla funkcjonowania spółki, jak i jej organów korporacyjnych" - odpowiedział EuRoPol Gaz.

Dodano, że pozostałe pytania są poza zakresem odpowiedzialności bądź decyzji spółki zatem nie będzie się do nich odnosić.

Zgodnie z informacjami jakie znalazły się na tzw. liście sankcyjnej Gazprom w Polsce obejmą następujące sankcje: zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend, zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych restrykcji.

PGNiG: lista MSWiA nie wprowadza sankcji w zakresie obrotu gazem z Gazpromem Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wprowadza sankcji w zakresie obrotu gazem ziemnym z Gazpromem. Postanowiono zamrozić akcje Gazpromu w spółce System Gazociągów Tranzytowych "EuRoPol Gaz" oraz odsetki i dywidendy - poinformowało we wtorek PAP PGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w odpowiedzi dla PAP zwróciło uwagę, że "zgodnie z decyzją z dnia 25 kwietnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił m.in. zamrozić akcje PAO Gazprom w spółce System Gazociągów Tranzytowych "EuRoPoL GAZ" oraz odsetki i dywidendy z tytułu tychże". Podkreślono, że decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wprowadza sankcji w zakresie obrotu gazem ziemnym. "Jednocześnie zwracamy uwagę, że chociaż EuRoPoL Gaz pozostaje właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, operatorem tej infrastruktury jest spółka GAZ-SYSTEM, która pozostaje właściwa w zakresie pytania" - przekazało PAP PGNiG. PGNiG posiada 48 proc. akcji EuRoPOl Gazu. Pakiet 48 proc. walorów ma też bezpośrednio Gazprom, 4 proc. akcji należy do spółka Gas Trading. Jak podaje EuRoPOl Gaz na swoich stronach internetowych w zarządzie spółki znajduje się dwóch przedstawicieli Gazpromu: Yury Kaluzhskiy i Vladimir Mitsenko. Przewodniczącą rady nadzorczej jest Elena Burmistrova. Poza nią w radzie zasiada trzech Rosjan. EuRoPOl Gaz powołano w 1993 r. Spółka jest właścicielem polskiego odcinka gazciągu jamalskiego tłoczącego gaz na zachód Europy. Od jesieni 2021 r. jest on wykorzystywany jako tzw. rewers, który przesyła też gaz z Niemiec do Polski. autorka: Anna Bytniewska

(PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/