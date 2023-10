Etykiety piw nie będą już takie jak dawniej. Ważna zmiana od 13 października

Branża żyje zapowiedzią wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale to dopiero melodia przyszłości. Jednak już za kilka dni wejdzie w życie przepis, na mocy którego producenci napojów w opakowaniach objętych kaucją będą musieli powiadomić o tym konsumentów.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Do tego czasu klienci mogli być zaskoczeni wysoką ceną napoju przy kasie, ponieważ często dopiero tam dowiadywali się o opłacie za kaucję. Portal dlahandlu.pl informuje, że od 13 października się to zmieni.

Producenci będą musieli umieszczać na etykietach produktów informację o tym, że jest to butelka zwrotna oraz ile wynosi za nią kaucja. Te zmiany nie nakładają jednak nowego obowiązku na pracowników sklepu. To oznacza, że cenówki pozostaną bez zmian. Takie informacje portalowi dlahandlu.pl przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Brak obowiązku informowania o cenie kaucji na cenówkach wynika z tego, że ta opłata co do zasady polega zwrotowi. UOKiK dodaje jednak, że dobrym zwyczajem jest przekazanie konsumentowi informacji o pobieranej opłacie. Może to zapobiegać wielu nieporozumieniom.

Te regulacje to tylko początek zmian jeśli chodzi o kaucje za opakowania. Prezydent RP podpisał w sierpniu ustawę o systemie kaucyjnym. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

PB