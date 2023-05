Etyka, ekologia i oczywiście cena. Na te wskażniki patrzą konsumenci

Choć w dobie szybko rosnącej inflacji konsumenci uważniej przyglądają się cenom, to kwestie jakości, ekologii i etyki firm będących właścicielami sklepów pozostają dla nich istotne. Pandemia przekierowała uwagę logistyków na lokalne źródła zaopatrzenia, a to trend współgrający z ekologią ze względu na ograniczenie śladu węglowego.

fot. Joanna Skladanek / / FORUM

- Handel nie tyle może, co musi być zielony w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, potrzeb konsumenckich i przede wszystkim tego, co się dzieje na świecie - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Katarzyna Długa, menedżerka ds. marketingu Lewiatan Holding, prezeska Fundacji Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan - Blisko Twoich Potrzeb. - W handlu obserwujemy bardzo rozsądne podejście do definiowania celów biznesowych i włączanie celów zrównoważonego rozwoju do strategii. Wdrażamy również dyrektywy UE, które stają się naszą codziennością. Powodują, że takie kwestie jak taksonomia środowiskowa czy dyrektywa związana z należytą starannością wpływają na to, w jaki sposób relacje biznesowe będą musiały wyglądać w najbliższej przyszłości.

Zrównoważony rozwój (ESG) obejmuje trzy obszary: środowisko (environmental), ład korporacyjny (corporate governance) oraz odpowiedzialność społeczną (social responsibility). Jak mówi Katarzyna Długa, w tym ostatnim obszarze niezwykle istotne jest budowanie poczucia sprawczości w organizacjach, wsłuchiwanie się w głos pracowników, włączanie ich do dyskusji przy projektach strategicznych, bo z jednej strony buduje to w nich poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w sprawy firmy, a z drugiej zapewnia oddźwięk społeczny, ponieważ pracownicy są także konsumentami. Pandemia i wojna w Ukrainie skomplikowały rozwój ESG poprzez częściową zmianę priorytetów wśród konsumentów. Przyspieszająca inflacja sprawiła, że kupujący zaczęli ponownie zwracać większą uwagę na ceny, ograniczając ilość zakupów, a często również częściowo rezygnując z ich jakości.

- Zmiany związane z inflacją i rosnącymi cenami, zarówno produktów, jak i całego łańcucha dostaw, powodują, że konsumenci patrzą uważniej na to, co kupują. Musimy pamiętać, że w handlu spożywczym cena ma ogromne znaczenie - mówi ekspertka. - Przy wyborach konsumenckich zauważamy bardzo silny trend deklaracja versus praktyka. W rzeczywistości oczywiście ceny wygrywają, natomiast ziarno zostało zasiane kilka lat temu, kwestie postaw ekologicznych pojawiają się już od najmłodszych lat i nawyki, które zostały wprowadzone jakiś czas temu, dają teraz owoce.

Jednym z przejawów łączenia chęci oszczędzania i bardziej zrównoważonego podejścia jest m.in. wybieranie lokalnych produktów. Tym bardziej że lockdowny i wymogi środowiskowe spowodowały skrócenie łańcuchów dostaw, czyli zamianę najtańszych, odległych dostawców na bardziej lokalnych, co ogranicza ślad węglowy spowodowany transportem i wspiera lokalnych producentów.

- Od wielu lat staramy się też ograniczać opakowania plastikowe w naszych sklepach. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, bo jest to związane z relacjami z naszymi dostawcami, ale np. ograniczanie toreb plastikowych, wprowadzanie toreb wielokrotnego użytku, kartony na zakupy - to wszystko ma niezwykle ważny wpływ. Ta zmiana kształtuje się krok po kroku - ocenia menedżerka ds. marketingu Lewiatan Holding.

Wśród innych zielonych działań sieci można wymienić także ideę Energooszczędnego Sklepu, która została wyróżniona podczas tegorocznego Rankingu Zielonych Inicjatyw. Chodzi o dobór takich rozwiązań, które będą pomagały prowadzić biznes detaliczny w sposób bardziej energooszczędny, a tym samym będą się przyczyniały do ograniczania kosztów prowadzenia działalności. Wspólnie z aplikacją Too Good To Go PSH Lewiatan angażuje się także w walkę z marnowaniem żywności, „ratując” paczki z jedzeniem.