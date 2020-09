"Piątka dla przedsiębiorców" - premier przedstawił rozwiązania dla małych firm

Facebook

Nasz cel jest niezmienny - jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków i wsparcie dla MŚP, będących bardzo często w trudniejszej sytuacji niż te większe przedsiębiorstwa. To, co niespełna rok temu pokazaliśmy jako program, jest realizowane - mówił w poniedziałek premier Morawiecki.



Rząd, mimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią, podniesie próg dla możliwości rozliczenia się za pomocą estońskiego CIT do obrotów 100 mln zł - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Jak powiedział, od 1 stycznia 2021 r. rząd zamierza rozszerzyć możliwość rozliczania się według zasad estońskiego CIT z 50 mln zł do 100 mln zł obrotów. Zdaniem Morawieckiego przyczyni się to do powstania „dziesiątek tysięcy miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie sektorach”.

Premier wskazał też, że rząd zrealizował obietnicę „niższej zapłaty za ZUS” dla małej działalności gospodarczej, zwiększy możliwości firm płacących PIT możliwości ryczałtowego rozliczania podatków - z obrotów 250 tys. euro do 2 mln euro.

Wskazał też na zwiększenie możliwości rozliczenia się na 9 proc. CIT z powodu podniesienia z 1,2 do 2 mln euro progu obrotów.

Na całym świecie sytuacja jest zupełnie nowa, państwa poprzez zwiększanie długu ratują produkcję, miejsca pracy, rynki - mówił Morawiecki. „Nasz cel jest niezmienny. Miejsca pracy, jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków i wsparcie dla polskich przedsiębiorców, dla małych i średnich” - oświadczył.

Wcześniej premier napisał na swoim Facebooku: "będę miał świetne informacje dla przedsiębiorców. Konferencja, na której je ogłosimy, to sygnał do ofensywy programowej". Podkreślił także, że nowa umowa koalicyjna to impuls do jeszcze szybszej realizacji programu i spełniania obietnic złożonych w kampanii wyborczej z 2019 roku. "Spełniamy je punkt po punkcie. Dla Polski i dla Polaków" - zaznaczył szef rządu.

Projekt budżetu na 2021 rok przyjęty

"Według metodologii unijnej nasz dług (w relacji do PKB - PAP) będzie oscylował wokół 60 proc. na koniec 2021 r., ale pewnie okaże się, że mniej. Natomiast najważniejszy dla nas jest dług liczony według metodologii krajowej, ponieważ chcemy, żeby limit konstytucyjny był utrzymywany i w tym roku to plan na poziomie 50,4 proc., a w przyszłym roku 52,7 proc." - powiedział Morawiecki.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

"W tym roku państwa ścigają się na to, kto będzie miał płytszą recesję. (...) Z całą pewnością będziemy wśród tych państw Unii Europejskiej, które będą miały jedną z najpłytszych recesji. O ile Komisja Europejska planuje ją na poziomie mniej więcej 4,6 proc., dzisiaj mogę powiedzieć, że z danych, które do nas spływają dotyczących produkcji przemysłowej, wskaźników PMI, ale także konsumpcji, sprzedaży detalicznej i wszystkich innych parametrów makro i mikroekonomicznych które analizujemy wynika, że spadek PKB w tym roku będzie może nawet płytszy niż 3,5 proc.” - powiedział premier.

W nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej rząd założył, że w tym roku spadek polskiego PKB wyniesie 4,6 proc.

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2021 r.; zaplanowano dochody w wysokości 404,4 mld zł i 486,7 mld zł wydatków, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł.

Jak zapowiadał wcześniej minister finansów Tadeusz Kościński, projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym pandemią COVID-19. Zapewniał też, że w budżecie na 2021 znajdą się środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii.

