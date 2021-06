Estoński CIT będzie szerzej dostępny. Zniknie limit przychodów

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Od 2022 r. ryczałt od dochodów będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Estoński system rozliczania podatku dochodowego będzie dostępny także dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Ministerstwo Finansów chce też znieść obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych – wynika z gotowego już projektu nowelizacji ustawy o CIT" - pisze "DGP".

Dziennik przypomina, że dziś wymagana wielkość inwestycji to jeden z zasadniczych warunków umożliwiających stosowanie estońskiego CIT.

"Od 2022 r. ma mieć ona znaczenie już tylko dla większych spółek, bo ponosząc duże nakłady, będą miały one prawo do niższej stawki podatku. Będą mogły obniżyć ją o 5 pkt proc., czyli odpowiednio do 25 proc. i 20 proc." - czytamy.

Jak podaje "DGP", dla małych firm efektywna stawka podatkowa będzie wynosiła 20 proc., niezależnie od wysokości inwestycji. Będzie zatem o 5 pkt proc. niższa niż obecnie (25 proc.).

Według dziennika, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą mogły wybrać fundusz inwestycyjny. Dziś mają do tego prawo tylko spółki akcyjne i z o.o.

