Estonia podniesie podatek dochodowy, VAT i od gier hazardowych. Koniec z ulgami

Parlament Estonii przegłosował w nocy z poniedziałku na wtorek podniesienie podatków dochodowego, VAT i od gier hazardowych oraz zniesienie szeregu ulg podatkowych. Zgodnie z uzasadnieniem rządu celem nowelizacji jest dążenie do zrównoważenia budżetu poprzez zwiększenie dochodów oraz usprawnienie systemu podatkowego.

fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

Od 2025 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrosną o dwa punkty procentowe do 22 proc. Od 1 stycznia 2024 roku standardowy podatek VAT wzrośnie z 20 do 22 proc. Od 2025 roku podatek VAT na prasę zostanie podniesiony z 5 do 9 proc.

We wtorek 101-osobowy parlament Estonii podniósł też stawki podatkowe od różnych gier hazardowych.

Celem nowelizacji, zgodnie z uzasadnieniem, jest dążenie do zrównoważonego budżetu poprzez zwiększenie dochodów budżetowych oraz usprawnienie systemu podatkowego. Premier Kaja Kallas argumentowała, przedstawiając w kwietniu plan podniesienia podatków, że krok jest niezbędny i powinien być traktowany jako wprowadzenie "daniny na rzecz bezpieczeństwa narodowego" w związku z celem przeznaczania na obronność 3 proc. PKB.

Dochody z podniesionych podatków trafią do budżetu centralnego z wyjątkiem 12 proc. z podatku dochodowego, które trafiają do władz lokalnych w zależności od zameldowania podatnika.

Z Tallina Jakub Bawołek