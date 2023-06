Estonia obniża zasiłek dla rodzin wielodzietnych

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Aby ZUS je wypłacił, trzeba spełnić warunek Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS-ie podlegają dziedziczeniu, nie jest to jednak automatyczny proces. Spadkobiercy muszą wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo spełniony musi być jeszcze jeden warunek. Średnio kwota na subkoncie to około 29 tys. zł na osobę.