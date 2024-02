Koniec problemu w sklepach? Estonia chce wycofać możliwość wypłacania reszty w monetach 1- i 2-centowych

Ministerstwo finansów Estonii przedstawiło projekt ustawy mający ograniczyć stosowanie monet o nominałach 1 i 2 centów poprzez usunięcie możliwości wypłacania w nich w sklepach reszty - podała agencja BNS.

fot. silvestrinis / / Shutterstock

Po wprowadzeniu zmian w sklepach nadal będzie można płacić monetami 1- i 2-centowymi, jednak w nominałach tych nie będzie już wydawana reszta. Zgodnie z przepisami ostateczna kwota zakupów kończąca się na jednym, dwóch, sześciu lub siedmiu eurocentach będzie zaokrąglana w dół, a kwoty kończące się na trzech, czterech, ośmiu lub dziewięciu eurocentach - w górę.

"Redukując zapotrzebowanie na drobne centy, zmniejszamy koszty produkcji, obsługi i wpływu na środowisko. Zmiana ta nie będzie prowadzić do podwyżek cen ani konieczności zmiany cen poszczególnych towarów. Kontrola zaokrągleń pozostaje w gestii kupującego i to on będzie miał wybór - płacąc gotówką, cena zostanie zaokrąglona, w przypadku płatności kartą - nie" - wyjaśnił minister finansów Estonii Mart Vorklaev.

Reklama

W ostatnich latach Bank Estonii wprowadzał do obiegu średnio 40 ton monet o nominałach 1 i 2 centów rocznie, z których tylko niewielka część służy do płatności.

Sześć państw członkowskich strefy euro - Finlandia, Belgia, Włochy, Słowacja, Holandia i Irlandia - wprowadziło już zasadę zaokrąglania, a Litwa ogłosiła podobny plan.

Estońska ustawa ma wejść w życie w 2025 roku.

Z Tallina Jakub Bawołek