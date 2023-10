Estonia chce w ramach sankcji wprowadzenia pełnego zakazu handlu z Rosją

Mimo sankcji rosyjski węgiel płynie do Polski. Brejza pokazał nagrania. KAS zaprzecza Polska jako jeden z pierwszych krajów wzywała do surowcowego bojkotu Rosji. Mimo obietnic i przyjęcia unijnych sankcji rosyjski węgiel dalej płynie do Polski - poinformował na dawnym Twitterze senator Krzysztof Brejza i przedstawił nagrania.