Erdogan dogadał się z Putinem. Turcja chce mieć hub gazowy

Lewica: na Towarowej Giełdzie Energii doszło do manipulacji, interweniujemy u prokuratora krajowego

Posłowie Lewicy uważają, że na Towarowej Giełdzie Energii doszło do manipulacji, której największymi beneficjentami są państwowe spółki energetyczne; złożyli już wniosek do NIK i wystąpili o zwołanie sejmowych komisji. Teraz posłanka Anita Sowińska zwróciła się do prokuratura krajowego z interwencją.