/ Erbud

Erbud zaprasza do składania ofert sprzedaży do 166.666 akcji spółki, stanowiących 1,34 proc. w kapitale zakładowym, po 120 zł za papier - podała spółka w komunikacie.

Oferty będą przyjmowane od 1 do 14 czerwca. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 czerwca 2022 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji jest mBank.

Walne zgromadzenie Erbudu w maju upoważniło zarząd do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 20 mln zł. Upoważnienie zostało udzielone na okres do 31 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania środków. (PAP Biznes)

pel/ ana/