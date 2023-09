Erasmus już nie tylko dla studentów. Te osoby też mogą wyjechać za granicę

Zagraniczne wymiany kojarzą się większości z okresem edukacji. Okazuje się jednak, że z tego typu wsparcia mogą skorzystać również osoby prowadzące od niedawna firmę lub mające zamiar ją założyć. Mowa o programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, dzięki któremu można poznać perspektywę innych osób z branży, działających na terenie całej Unii Europejskiej. Wiąże się to też z dotacją w wysokości do 6600 euro.

Mówi się, że lepiej uczyć się na błędach cudzych, niż na swoich. W biznesie może być podobnie, a dzięki Erasmusowi dla Młodych Przedsiębiorców jest szansa na zdobycie umiejętności i wiedzy od doświadczonego przedsiębiorcy z branży.

Jeśli chodzi o szczegóły, to taka wizyta w kraju Unii Europejskiej może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Wiąże się to z otrzymaniem dotacji w wysokości od 530 do 1100 euro miesięcznie, a kwota zależy od wybranego kierunku. Ważnym warunkiem uczestnictwa w programie jest maksymalny czas prowadzenia działalności - on nie może przekraczać 3 lat.

Przedsiębiorcy z jakiej branży mogą skorzystać z programu?

Tak naprawdę, z każdej, o czym mogą świadczyć prawdziwe historie przytaczane przez uczestników, którzy zdecydowali się skorzystać z programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. “Uczestnictwo w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców otwiera oczy, poszerza horyzonty, pozwala zebrać doświadczenie i spojrzeć na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy – mówi Dorota Giżyńska, właścicielka szkoły językowej English Lab. Doświadczenia zdobyte u hosta w Anglii, m.in. prowadzenie zajęć bez podręcznika, wykorzystuje z powodzeniem we własnej szkole językowej.

Swoją historią zdecydowała się podzielić również Natalia Deineko z Ukrainy, będąca stylistką paznokci. Po inwazji Rosji na Ukrainę postanowiła uciec z kraju. Trafiła na Litwę pod skrzydła Ievy Malukiene, właścicielki salonu Urban Green Sanciai. Natalia podczas zagranicznego pobytu dowiedziała się sporo o technikach manicure, odpowiednim doborze produktów i technikach marketingu przydatnych w branży beauty.

“Tkactwo to malarstwo nićmi” – mówi Marta Pokojowczyk, właścicielka wrocławskiego Interweave Studio. Dzięki udziałowi w programie zdobyła rzadki fach, wzięła sprawy w swoje ręce i założyła firmę, w której produkuje unikatowe wyroby – kanwy 3D. Zwraca uwagę również na finansowy aspekt uczestnictwa w programie. “Bardzo ważne jest to, że Erasmus daje finansowe poczucie bezpieczeństwa. Żyje się skromnie, ale dieta z powodzeniem wystarcza na to, żeby wynająć kąt do spania i kupić sobie jedzenie” - dodała Marta Pokojowczyk.

Jednym z punktów kontraktowych dla programu w Polsce jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Więcej informacji na temat uczestnictwa w Erasmusie dla Młodych Przedsiębiorców można uzyskać pod tym adresem.

