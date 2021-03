Epitafium dla kierownicy [Podcast]

Puls Biznesu

Za 20 lat modele autonomiczne mają stanowić 20 do nawet 30 proc. wszystkich pojazdów. Pod warunkiem zniesienia barier i… przekonania do autonomii nas, kierowców.

Kochamy nowinki, kochamy technologię, kochamy gadżety. Za co? Za ułatwienie życia i oszczędności, które to ułatwienie nam przynosi lub przynieść może. Wspólnie z Jackiem Grzeszakiem, ekonomistą z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjalistą ds. gospodarki cyfrowej i współautorem raportu „Autonomiczny Transport Przyszłości”, zastanawiamy się, co ludzkości da autonomiczny ruch samochodowy. Jak i na czym pozwoli zaoszczędzić. Jest też o tym, że pierwszymi w pełni autonomicznymi samochodami, które wyjadą na ulice, nie będą auta osobowe. O ruchu rozmawiam też z dr inż. Grzegorzem Laskowskim, ekspertem produktowym Audi. Oczywiście o ruchu autonomicznym, ale nie tym z przyszłości. Tym z dziś. Jest też trochę o historii automatycznych rozwiązań w motoryzacji i o tym, kiedy technologia odbierze nam kierownicę.



Czy na pewno nam ją odbierze, zastanawiamy się z dr. Tomaszem Kwarcińskim, adiunktem w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Okazuje się, że na drodze do pełnej autonomizacji transportu mogą stanąć różnice kulturowe. Przeniesiemy więc dyskusję o przyszłości motoryzacji w zupełnie nowy obszar — moralny. Na tym gruncie rozmowa sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie… kogo zabić.



Bardzo ważnym aspektem rozmów o automatycznej przyszłości ruchu jest głos dotyczący prawa. Dlatego zaprosiłem dwóch prawników z kancelarii Waryński i Partnerzy. Pani mecenas Aleksandra Drożdż doradzi, jak chronić dane osobowe i dlaczego ma to znaczenie nie tylko w autonomicznej przyszłości, ale również dziś, a Mateusz Kosiorowski zastanowi się, kto będzie odpowiadał za ewentualne szkody wyrządzone na drodze przez roboty.



Na koniec dwie wycieczki: w przeszłość i przyszłość. Rafał Jemielita, dziennikarz motoryzacyjny, opowie o swojej książce „Crash historie, jak wypadki zmieniają świat”.



— Co zrobiłbym z magiczną̨ róż̇dż̇ką lub wehikułem czasu, gdyby naprawdę̨ istniały? Chciałbym być uczestnikiem przełomowych momentów w dziejach ludzkości! — tym zdaniem zaczyna swoją książkę Rafał Jemielita. Dziś zastanawia się wspólnie ze mną, czy autonomia może być takim przełomowym momentem.



Serdecznie zapraszam do słuchania.

Wszystkie odcinki „Pulsu Biznesu do słuchania” są dostępne na stronie pb.pl/dosluchania oraz w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts.

Marcin Bołtryk