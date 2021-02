Epidemia czy ucieczki przed wypowiedzeniem na L4? Grudniowy wystrzał chorych w ZUS

fot. Mooi Design / Shutterstock

Liczba ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mimo pandemii i załamania w czerwcu i lipcu, na koniec 2020 r. została na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Znacznie częściej Polacy korzystali ze zwolnień lekarskich i zasiłków opiekuńczych, przy czym w grudniu nastąpił prawdziwy wystrzał tych pierwszych.

Liczba osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w ZUS na koniec 2020 roku wyniosła 16 680,1 tys., natomiast w grudniu 2019 roku takich osób było 16 718,3 tys.

Miesiącem, podobnie jak rok temu, w którym była najniższa liczba ubezpieczonych był wrzesień, odbicie odnotowano dopiero w grudniu, kiedy to liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym sięgnęła 16,6 mln.

Jeśli chodzi o absencję chorobową, to kwota wypłat z tego tytułu w 2020 r. wyniosła 22,9 mld zł w porównaniu do 19,7 mld zł w 2019 roku. Najwięcej dni na zwolnieniu spędziliśmy w grudniu 2020 roku – 28,3 mln. Jest to o tyle zastanawiające, że szczyt nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, według oficjalnych danych, notowany był w listopadzie, a w grudniu fala zachorowań już opadała. Może więc mieliśmy do czynienia z ucieczką na L4, przed spodziewanym na koniec roku wypowiedzeniem lub zakończeniem umowy na czas określony? Tym bardziej, że styczeń przyniósł pierwszy od wielu miesięcy spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Pandemię widać natomiast jak na dłoni, przyglądając się danym dotyczącym zasiłków opiekuńczych. W okresie od stycznia do grudnia liczba dni zasiłkowych wyniosła 43,2 mln, co przeniosło się na łączną kwotę wypłat wynoszącą – 3,7 mld zł.

Zasiłki opiekuńcze Miesiąc 2020 r. 2019 r. Liczba dni w tys. Styczeń 1 058,4 1 046,0 Luty 1 076,7 1 101,9 Marzec 1 297,1 1 300,2 Kwiecień 3 599,7 1 201,9 Maj 8 488,6 1 174,0 Czerwiec 9 793,7 1 035,9 Lipiec 8 103,6 818,4 Sierpień 4 136,2 674,2 Wrzesień 1 952,7 558,6 Październik 1 011,9 654,3 Listopad 1 017,8 943,4 Grudzień 1 708,6 1 047,0 Źródło: oprac. własne na podstawie danych ZUS

W 2019 roku suma dni od stycznia do grudnia zasiłków opiekuńczych wyniosła 11,55 mln, a kwota wypłat wyniosła 1,07 mld zł.

Zmiany w zasiłkach chorobowych

Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl, rząd pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych, które mają ukrócić proceder ucieczek na L4 przed wypowiedzeniem. Zaproponowano skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia o połowę, czyli do 91 dni z dotychczasowych 182 dni. Limit nie będzie obowiązywał podczas niezdolności do pracy wynikającej z ciąży i w przypadku gruźlicy – tu okres zasiłkowy będzie wynosił jak obecnie 270 dni.

Nowe regulacje będą wymagać również przynajmniej 60-dniowego okresu przerwy w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić prawo do kolejnego pół roku płatnej absencji.

Co więcej, nowe przepisy będą wymagać przynajmniej 60-dniowego okresu przerwy w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić sobie prawo do kolejnego pół roku płatnej absencji od pracy. Co to oznacza? Po 182 dniach konieczna będzie przerwa w następnym zwolnieniu lekarskim wynosząca 60 dni. I dopiero po ich upływie chory będzie mógł starać o ponowne L4.

Jak te przepisy komentują prawnicy? - Proponowane zmiany są niewątpliwie korzystne dla pracodawców i dla ZUS-u, bowiem z jednej strony pozwolą na ograniczenie ewentualnych nadużyć, z drugiej strony jednak będą niekorzystne dla pracowników. Mogą prowadzić bowiem do dyskryminacji osób, które faktycznie często chorują lub które po okresie trwania choroby doświadczą kolejnego zdarzenia, w którym konieczne będzie zwolnienie chorobowe i nie będą mogły z niego skorzystać, gdyż nie zdążą przepracować 60 dni – mówi Ewelina Wolny, adwokat.

Kontrole zwolnień lekarskich

Jak podaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych w IV kwartale 2020 roku instytucja przeprowadziła 78,0 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, co w konsekwencji skutkowało wydaniem 3,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3,4 mln zł. Z kolei z tytułu ograniczenia wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obniżono wypłaty o 62,3 mln zł, co dotyczyło 53 tys. osób.

Kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy Okres kontroli Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych I kw. 2020 r. 54 806,3 tys. zł. II kw. 2020 r. 41 673,9 tys. zł III kw. 2020 r. 64 098,1 tys. zł IV kw. 2020 r. 65 746,1 tys. zł Źródło: oprac. Bankier.pl na podstawie danych ZUS

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2020 r. wyniosła 65,7 mln zł, a w okresie I-XII 2020 r. – 226 mln zł.