"Epicki flip" zablokowany? Jest krok sądu ws. apartamentu Rafała Zaorskiego

Wyjazd CBA do domu publicznego w Wiedniu? Jest zawiadomienie do prokuratury Posłowie KO z zespołu ds. Rozliczeń rządów PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nadużyciem uprawnień przez byłych szefów CBA.