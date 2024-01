Epicki flip nie wypali? Sąsiedzi Rafała Zaorskiego chcą licytacji apartamentu

Szkocki rząd przedstawił budzące kontrowersje propozycje zakazu terapii konwersyjnej Szkocki rząd przedstawił we wtorek do konsultacji społecznych projekt zakazu terapii konwersyjnej. Projekt jednak od razu wzbudził kontrowersje, jego krytycy wskazują, że prowadzi do ograniczenie wolności słowa, swobód religijnych czy praw rodziców w stosunku do dzieci.