Rekordowy transfer w brytyjskiej piłce nożnej. Enzo Fernandez w Chelsea

Stało się to — Enzo Fernandez podpisał kontrakt z Chelsea. Transfer z Benfiki pobił rekord wszech czasów w brytyjskiej piłce, a negocjacje trwały do ostatniej chwili.

fot. PEDRO NUNES / / FORUM

Wielkie pieniądze nie są niczym nowym w piłkarskim świecie, jednak do takich transferów nie dochodzi często. 22-letni zawodnik (do niedawna) Benfiki podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku z Chelsea. Niebieskich będzie to kosztować aż 106,8 mln funtów (ok. 121 mln euro), co czyni ten transfer najdroższym w historii Premier League — informuje CNBC.



Dla Benfiki to (przynajmniej finansowo) złoty interes. Pozyskanie Fernandeza w ubiegłym roku kosztowało jedynie ok. 10 mln funtów. Choć transfer do końca nie był przesądzony — ostateczna decyzja zapadła o godz. 21:15 w dniu zamknięcia okna transferowego. Benfika w ramach wypłaty pierwszej transzy otrzyma 30 mln funtów, a resztę w kolejnych 5 ratach.

Argentyńczyk zaliczył świetne występy na ostatnim Mundialu w Katarze. Wcześniej zaś wyśmienicie prezentował się w rozgrywkach klubowych i Lidze Mistrzów, choć rozegrał jedynie 29 meczy.

Rekordowe transfery w Premier League Zawodnik Transfer Kiedy Kwota Enzo Fernandez z Benfiki do Chelsea styczeń 2023 106,8 mln funtów Jack Grealish z Aston Villi do Man. City lato 2021 100 mln funtów Romelu Lukaku z Inter Mediolanu do Chelsea lato 2021 97,5 mln funtów Romelu Lukaku z Evertonu do Man. United lato 2017 90 mln funtów Paul Pogba z Juventusu do Man. United lato 2016 89 mln funtów Mychajło Mudryk z Szachtaru Donieck do Chelsea styczeń 2022 88,5 mln funtów

JM