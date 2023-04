Enter Air zakończył 2022 rok na plusie. "Dzięki odbudowie potencjału Grupy"

Portfel zamówień grupy Asseco SEE na 2023 r. wynosi 283 mln euro Portfel zamówień grupy Asseco South Eastern na 2023 r. wynosi 283 mln euro, co oznacza wzrost o 18 proc. rdr - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Portfel zamówień grupy na II kw. 2023 r. wynosi natomiast 81,1 mln euro, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do I kwartału 2022.