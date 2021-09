Energylandia 2 powstanie na Dolnym Śląsku

fot. Energylandia / / Energylandia

Był złoty pociąg, jest zamek Książ, będzie gigantyczny park rozrywki w okolicach Białego Kamienia - Energy Resort. Zaangażowany w inwestycję jest właściciel Energylandii.

Obecnie na terenie rozważanym pod inwestycje jest hałda, którą zarządza Eco Carbo Julia - donosi w swoim artykule "Gazeta Wrocławska". Jednak to nie wszystko. Pozostałe tereny zostałyby przekazane inwestorowi przez miasto. podpisano już nawet list intencyjny w tej sprawie. Przygotowaniem ich zajęłaby się wymieniona już Eco Carbo Julia.

Co wchodziłoby w skład wałbrzyskiej Energylandii? Zaplanowano podział parku rozrywki na strefy tematyczne. Byłyby i słoneczne Włochy i Egipt z piramidami i zasuszonymi na mumie faraonami. Obok ma powstać kreatywne centrum nauki i odkryć. Wśród atrakcji byłoby m.in. zwiedzanie kopalni, co stanowiłoby jeden z nielicznych wyjątków wśród parków rozrywki, gdyż odnoszący się bezpośrednio do historii miasta. Nie może też zabraknąć części z basenami i termami, stylizowanymi na tropikalny raj. Zapewne przyszłych odwiedzających ucieszy wiadomość, że "woda tryskałaby z tysiąca gejzerów".

Oprócz tego gigantycznego placu zabaw, zadbano także o bazę gastronomiczną i noclegową. Ta druga została podzielona na dwie części: hotel stylizowany na Nowy Jork z lat 20 - tych ubiegłego wieku z restauracjami, salami konferencyjnymi i sklepami oraz "osiedla" domków jednorodzinnych typu bungalow.

Taka inwestycja oznaczałaby potężne zyski dla regionu. Energy Resort ściągnąłby turystów nie tylko z zachodniej Polski, ale także z Czech i Niemiec. Być może, dzięki bazie noclegowej, mogliby przyjeżdżać na dłużej i korzystać z atrakcji proponowanych przez region tj. podziemia Riese, Starą Kopalnie, Palmiarnię.

