Energia najlepsza pod słońcem [Podcast]

Fotowoltaika szturmem zdobywa dachy polskich domów i fabryk, a także parkiet warszawskiej giełdy. Mamy solarny boom.

Chociaż fotowoltaika rozwija się dynamicznie w Polsce od prawie dwóch lat, wydaje się, że to dopiero początek jej ekspansji. Wielki potencjał naszego rynku na razie wykorzystany jest w niedużym stopniu. Wystarczy powiedzieć, że do zagospodarowania są wciąż dachy aż 4,5 mln domów jednorodzinnych. Co powinni zrobić ich właściciele, zanim zdecydują się na tego typu inwestycję? O to pytamy ekspertów od badania efektywności energetycznej oraz instalacji paneli solarnych - Piotra Danielskiego, wiceprezesa firmy DB Energy oraz Roberta Rasińskiego, szefa spółki Green Mark.

O własnej elektrowni słonecznej myślą nie tylko Kowalscy i Nowakowie, ale również firmy, szczególnie te, które mocno stawiają na ekologię. Koncern Velux ma już doświadczenia w dziedzinie fotowoltaiki, kilka lat temu uruchomił farmę solarną w USA. Teraz myśli o podobnym projekcie w Polsce. Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska mówi, że decyzję zapadną wkrótce.

Fotowoltaika to także okazja dla inwestorów – giełdowe kursy spółek specjalizujących się w tego typu energetyce rosną jak na drożdżach – i dla banków. O kredytach na pokrycie dachów solarnymi panelami opowiada Rafał Makowski, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w Banku BNP Paribas.

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki nie oznacza, że nie czyhają na nią żadne zagrożenia. Swoją diagnozę przedstawia Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

