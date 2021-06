Energa: to nieprawda, że NIK negatywnie oceniła działania spółki

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą - tłumaczy we wtorkowym oświadczeniu spółka Energa.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała we wtorek o wynikach kontroli ws. "Realizacji procedur zakupowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa". Jak podała Izba, kontrolą objęto 19 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym 12 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Okres objęty kontrolą to lata 2016–2020 (I półrocze).

"W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej artykułów dotyczących informacji opublikowanej 29 czerwca br. na stronie Najwyższej Izby Kontroli na temat +NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa+, Zarząd Energi SA oświadcza, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 13 listopada 2020 r. wskazano, że +w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków+" - czytamy we wtorkowej informacji Energi.

Jak podkreślono, z oceny ogólnej kontrolowanej działalności zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK wynika, że: „Kontrolowane przez NIK zakupy zaopatrzeniowe realizowane przez Energa SA w okresie 2016-2020 (I półrocze) były dokonywane według przyjętych procedur.” Podobnie, jak dodano, w ocenach cząstkowych dot. opracowania i wdrożenia w Enerdze SA procedur zakupów zaopatrzeniowych wskazano, że „Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w kontrolowanym obszarze”.

W oświadczeniu stwierdzono też, że "niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania Spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą".

W ocenie zarządu Energi "zestawianie informacji dotyczących Energi SA z informacjami dotyczącymi innej spółki, co do której w następstwie przeprowadzonej kontroli NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury (chodzi o Totalizator Sportowy - PAP), stwarza w swej istocie nieuzasadnione wrażenie, iż taka nieprawidłowość mogła dotyczyć Energa S.A.".

Zarząd Energi zaznaczył, iż "żadne tego typu nieprawidłowości w Energa S.A. nie wystąpiły, co w sposób dobitny potwierdziły wyniki kontroli NIK".

Izba przekazała w raporcie m.in., że w 15 spośród 19 objętych kontrolą spółkach z udziałem Skarbu Państwa w sposób prawidłowy opracowano, wdrożono oraz stosowano procedury dokonywania zakupów zaopatrzeniowych. Określone w procedurach rozwiązania uwzględniały specyfikę działalności danej spółki, jak również były ukierunkowane na optymalizację zakupów pod względem ilościowym, jakościowym i cenowym. Zdaniem NIK, stosowanie tak sformułowanych procedur zakupowych stwarzało możliwości efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków finansowych.

W czterech spółkach, m.in. Energa, "w zbyt ogólny sposób określono w przyjętych procedurach zagadnienia dotyczące m.in. uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców" - czytamy w raporcie. Zdaniem NIK, brak precyzji w tym zakresie stwarzał ryzyko dowolności postępowania.

Ponadto, w toku kontroli ustalono, że w czterech spółkach, m.in. Energa – "wyłączono (w różnym zakresie) ze stosowania procedur zakupowych tak istotne obszary jak usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, czy też zakup czasu antenowego (w procedurach zakupowych Totalizatora Sportowego sp. z o.o. zawarta została możliwość jej wyłączenia niezależnie od wartości i rodzaju zamówienia)".

Kontrolerzy NIK wskazali, że "wprawdzie spółki te nie miały obowiązku prawnego obejmowania procedurami tego rodzaju zakupów, niemniej jednak prowadziło to m.in. do takich sytuacji, iż w jednej ze spółek (Energa SA) w kontrolowanym okresie procedurami zakupowymi objęto tylko 8 proc. ogólnej wartości zakupów, natomiast reszta na podstawie wewnętrznych regulacji była wyłączona z ich stosowania". (PAP)

autor: Magdalena Jarco

