Energa szacuje, że miała 501 mln zł EBITDA w III kw., zgodnie z konsensusem

Grupa Energa szacuje, że wypracowała w trzecim kwartale 501 mln zł EBITDA wobec 484 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Wynik jest zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 499,6 mln zł EBITDA.

Energa, według szacunków, wypracowała w trzecim kwartale 236 mln zł zysku operacyjnego, o 15 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik jest o 2,3 proc. niższy od konsensusu.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami, zysk netto grupy sięgnął 85 mln zł wobec 103 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał 116,2 mln zł zysku.

"Na spadek wyniku rdr wpłynęły wyższe koszty finansowe (efekt dokonanej wyceny pakietu akcji w posiadaniu grupy Energa i zawiązanego w związku z tym odpisu)" - podano w raporcie.

Grupa szacuje przychody na 3,03 mld zł wobec 3,04 mld w analogicznym okresie 2019 roku. Analitycy spodziewali się 3,02 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu dystrybucyjnego wzrósł do 412 mln zł z 327 mln zł rok wcześniej.

"Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen" - napisano w raporcie.

W dywizji wytwarzania energii firma szacuje wynik na 37 mln zł wobec 54 mln zł przed rokiem, a w segmencie sprzedaży szacunkowa EBITDA spadła do 62 mln zł ze 118 mln zł.

W komunikacie podano, że za obniżenie wyniku linii "Wytwarzanie" odpowiada głównie strona przychodowa, tj. niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla OSE, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji.

W dywizji sprzedażowej, na spadek wyniku w trzecim kwartale wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii, wynikająca m.in. z konieczności sprzedaży do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach (taryfa URE). Spadły też marże w segmencie klientów biznesowych.

Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na EBITDA grupy w trzecim kwartale, m.in. ze względu na zmniejszenie wolumenu sprzedaży, oszacowano na ok. 5 mln zł.

Nakłady inwestycyjne grupy w minionym kwartale wyniosły 374 mln zł wobec 332 mln zł rok wcześniej.

Grupa podała, że wolumen energii elektrycznej w segmencie dystrybucji wzrósł rok do roku do 5.443 GWh z 5.396 GWh przed rokiem. Produkcja energii elektrycznej spadła do 783 GWh z 827 GWh w III kwartale 2019 roku, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej spadła do 4.611 GWh z 4.863 GWh rok wcześniej. (PAP Biznes)

