Coraz droższa elektrownia w Ostrołęce. Energa przedstawiła szacunki

Spółka CCGT Ostrołęka i GE Power oraz General Electric Global Services podpisały aneks do umowy, wedle którego szacowane wynagrodzenie General Electric Global Services za wykonanie elektrowni CCGT w Ostrołęce wzrośnie z ok. 2,5 mld zł netto do ok. 2,85 mld zł netto - podała Energa w komunikacie.

/ Energa

Wskazano, że zawarcie aneksu wynika z konieczności dostosowania umowy z General Electric Global Services - generalnym wykonawcą do uwarunkowań, które zaistniały od momentu zawarcia tej umowy, w tym w szczególności do wybuchu wojny w Ukrainie i jej wpływu na rynek surowców, energii i budowlany.

"Realizacja projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce przebiega zgodnie z harmonogramem – zaawansowanie realizacji wszystkich prac (projektowania, zakupów i dostaw oraz budowy) wynosi na koniec sierpnia 48 procent. Na placu budowy została wykonana dolna część fundamentu turbozespołu. Rozpoczął się także montaż kotła odzysknicowego (HRSG). Powstają również inne obiekty elektrowni, np. chłodnia, budynek elektryczny i administracyjny" - napisano w komunikacie prasowym spółki Energa.

Termin podpisania świadectwa obioru warunkowego elektrowni został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

mcb/ ana/