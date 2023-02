Energa ze stratą w wysokości ponad 600 mln złotych. Sprzedaż pociągnęła wynik w dół

Energa z grupy kapitałowej PKN Orlen zanotowała w czwartym kwartale 2022 roku 633 mln zł straty netto wobec 26 mln zł straty rok temu - wynika ze wstępnych szacunków spółki. W całym 2022 roku zysk netto Energi sięgnął 960 mln zł (wobec 937 mln zł rok temu).

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Przychody grupy Energa w czwartym kwartale wyniosły 5,3 mld zł wobec 3,8 mld zł rok temu.

EBITDA grupy w trzech ostatnich miesiącach 2022 roku wyniosła minus 453 mln zł wobec 340 mln zł na plusie przed rokiem. EBITDA w dystrybucji wyniosła 393 mln zł (wobec 545 mln zł w IV kwartale 2021 roku), w wytwarzaniu 21 mln zł (wobec -51 mln zł rok temu), a w sprzedaży -846 mln zł (wobec -131 mln zł w IV kwartale 2021 roku).

Przyczyną spadku EBITDA w dystrybucji była przede wszystkim niższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej ze stratami sieciowymi, głównie w związku z niekorzystnym wolumenem i ceną strat sieciowych rdr. Wyższe były także koszty operacyjne, w tym koszty świadczeń pracowniczych, w związku z presją inflacyjną.

Przyczyną wyższego wyniku EBITDA w wytwarzaniu były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji.

Przyczyną ujemnego wyniku EBITDA w sprzedaży oraz jego mocnego spadku rdr było w głównej mierze utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł w związku z wdrożeniem regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla gospodarstw domowych na 2023 rok.

Wynik z działalności operacyjnej grupy Energa w czwartym kwartale był ujemny i wyniósł -745 mln zł (wobec 41 mln zł w IV kwartale 2021 roku).

W całym 2022 roku szacunkowe przychody grupy Energa wyniosły 20,3 mld zł (wobec 13,8 mld zł rok temu), EBITDA wyniosła 2,6 mld zł (2,4 mld zł przed rokiem), a zysk netto 960 mln zł wobec 937 mln zł przed rokiem.

Największy wzrost EBITDA zanotowała linia biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 725 mln zł rdr), co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został tylko częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Korzystny wpływ miała także wycena otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce.

Linia biznesowa Sprzedaż wypracowała wynik EBITDA niższy o 509 mln zł, co było w głównej mierze związane z utworzeniem rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł.

Linia biznesowa Dystrybucja uzyskała wynik EBITDA na analogicznym poziomie jak w roku 2021. Wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży rdr została skompensowana wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z presją inflacyjną oraz spadkiem przychodów z przyłączy.

Nakłady inwestycyjne w grupie Energa wyniosły w czwartym kwartale 1,03 mld zł (wobec 742 mln zł w IV kwartale 2021 roku). W całym zeszłym roku inwestycje grupy sięgnęły 3,26 mld zł

Dystrybucja energii elektrycznej w czwartym kwartale sięgnęła 5.751 GWh (wobec 5.880 GWh w IV kwartale 2021 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 1.126 GWh (wobec 1.172 GWh w IV kwartale 2021 roku). (PAP Biznes)

