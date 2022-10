Enea utworzy rezerwy, które zmniejszą EBITDA grupy w III kw. o ok. 864,6 mln zł

/ Enea

Enea utworzy w wynikach za III kwartał 2022 roku rezerwy, które zmniejszą EBITDA grupy o ok. 864,6 mln zł, a zysk netto o ok. 700,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Enea podała, że zidentyfikowała konieczność zwiększenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie wytwarzania o ok. 864,6 mln zł, tj. z kwoty 446,9 mln zł do ok. 1 311,5 mln zł, przede wszystkim w związku z koniecznością zakupu węgla kamiennego od innych dostawców niż Lubelski Węgiel "Bogdanka".

Pod koniec września 2022 roku wysokość rezerwy w spółce Enea Elektrownia Połaniec wynosi ok. 217,8 mln zł, natomiast w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi ok. 1 093,7 mln zł.

Enea podała, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku. (PAP Biznes)

