Enea rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej Darżyno

Enea Nowa Energia, spółka w grupy Enei, rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej Darżyno. Łączna moc PV wyniesie 2 MW - poinformowała Enea w komunikacie prasowym.

/ Enea

Jak podała spółka, PV Darżyno zlokalizowana będzie w gminie Potęgowo (woj. pomorskie), przy należącym do Enei Parku Farm Wiatrowych. Przyłącze farmy znajdować się będzie w tzw. stacji abonenckiej Parku Farm Wiatrowych Darżyno i tym samym współtworzyć będzie hybrydową instalację OZE.

Farma PV Darżyno złożona będzie z ponad 3,6 tys. paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 550 Wp) oraz kontenerowej stacji transformatorowej - łączna moc PV wyniesie 2 MW. Instalacja wybudowana na modułowej konstrukcji wsporczej będzie wytwarzała rocznie ok. 2 GWh energii elektrycznej. Natomiast łączna moc hybrydowej farmy OZE osiągnie 8 MW z potencjałem do produkcji rocznie ok. 17,5 GWh energii.

Darżyno jest szóstą inwestycją PV w Grupie Enea, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 r.

Enea Nowa Energia prowadzi również prace nad kolejnymi farmami fotowoltaicznymi, które wkrótce powstaną w Dygowie i Jastrowiu. (PAP Biznes)

