Enea nie planuje konsolidacji Bogdanki z innymi podmiotami - MAP

Oferta konsorcjum z Unibepem na 158,5 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu na projekt w Węgorzewie

Oferta złożona przez konsorcjum z Unibepem, w roli lidera konsorcjum, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla jednostki wojskowej w Węgorzewie. Cena oferty to ok. 158,5 mln zł brutto (ok. 128,9 mln zł netto) - podał Unibep.