Enea chce negocjacji. Wycenia Bogdankę drożej, niż sama kupowała

UE zdecydowała ws. kryptowalut. To koniec prywatności i unikania podatków? Parlament Europejski zatwierdził DAC8. Dyrektywa dotyczy raportowania podatkowego w odniesieniu do kryptowalut na terenie Unii Europejskiej. Informacje o transakcjach klientów giełd i kantorów krypto za kilka lat mogą zacząć trafiać do centralnej ewidencji.