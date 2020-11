Koniec Endomondo. Popularna aplikacja do śledzenia treningów zniknie z rynku

fot. Kdonmuang / Shutterstock

Używasz Endomondo? Aplikacja mobilna do śledzenia treningów zniknie z rynku wraz z końcem 2020 roku. Użytkownicy mają kilka miesięcy na przeniesienie danych. Endomondo zwróci pieniądze osobom posiadającym konto premium.



– 31 grudnia 2020 roku aplikacja Endomondo zostanie wycofana i przestanie działać. Under Armour usunie Endomondo ze wszystkich sklepów z aplikacjami i nie będzie już zapewniać poprawek błędów ani obsługi klienta dla żadnej wersji aplikacji Endomondo, która pozostaje na Twoim urządzeniu. Jeśli śledziłeś swoją aktywność i treningi w Endomondo, polecamy aplikację UA MapMyRun, która zapewnia porównywalne funkcje, a przeniesienie Twoich treningów z Endomondo do UA MapMyRun to bezproblemowy proces – informuje Endomondo w wiadomości wysłanej do osób korzystających z usług firmy.

Do końca stycznia 2021 roku będzie można przenieść swoje dane bezproblemowo do aplikacji MapMyRun, podkreśla Endomondo. Natomiast do końca marca 2021 roku dane będą dostępne w dotychczasowej aplikacji, potem zostaną skasowane.

Co z użytkownikami premium? Endomondo zapowiedziało, że zwróci pieniądze użytkownikom, którzy wykupili rozszerzony pakiet za niewykorzystane miesiące. Do końca roku w aplikacji dostępne są wszystkie funkcje.

Aplikacja mobilna Endomondo umożliwia monitorowanie treningów m.in. podczas biegania, jazdy na rowerze czy pływania. Użytkownicy mogą śledzić m.in. dystans, prędkość, średnie tempo podczas treningu oraz spalone kalorie. Popularna aplikacja przydatna jest zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych sportowców.

DF