Empik podpisał umowy na finansowanie. Nie wyklucza akwizycji

Empik podpisał umowy na finansowanie z czterema bankami - BNP Paribas Bank Polska, Pekao SA, Santander Bank Polska oraz mBank - na łączną sumę 310 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Empik nie wyklucza akwizycji.

Wskazano, że suma finansowania przyznanego przez banki jest wyższa niż dotychczas wykorzystywane przez Empik linie kredytowe.

Pozyskane finansowanie ma wesprzeć rozwój grupy. Strategia spółki na kolejne lata zakłada wzrost w ramach omnikanałowego ekosystemu, ekspansję sieci stacjonarnej w różnorodnych formatach oraz wzrost w kanale online, którego dźwignią jest Empik marketplace (EmpikPlace).

Do filarów strategii należy również dalszy rozwój Empik Premium, oferty Retail Media oraz rozwój usług dodatkowych. Strategia zakłada również kontynuację inwestycji w technologię, rozbudowę łańcucha dostaw oraz koncentrację na inicjatywach z obszaru zrównoważonego rozwoju.

"Pierwsza połowa tego roku również pozytywnie nastraja nas na kluczowe sprzedażowo drugie półrocze – zarówno na Empik. com, jak i w sieci fizycznej, gdzie wyniki przekraczają zakładane tempo wzrostu. To dla nas ważny sygnał i solidna baza do dalszego rozwoju, który teraz wesprze dodatkowe finansowanie pozyskane od wiodących instytucji bankowych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor finansowy spółki, Piotr Świątek. (PAP Biznes)

