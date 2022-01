Operator naziemnej telewizji cyfrowej zmienia właściciela. Co dalej z debiutem na GPW?

fot. Łukasz Zarzycki / / FORUM

Dotychczasowy właściciel firmy Emitel – Alinda Capital Partners – podpisał umowę sprzedaży spółki na rzecz brytyjskiego funduszu inwestycyjnego.

Emitel pod koniec stycznia ubiegłego roku złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego w celu przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na rynku głównym warszawskiej giełdy. Potencjalne wejście na giełdę Emitela zapowiadane było jako jeden z większych debiutów ostatnich lat. W pierwszych doniesieniach Reutarsa mówiło się o ofercie publicznej, która miała wynieść 150 mln euro. Po tym, jak Emitel złożył prospekt do KNF, Bloomberg donosił, że ówczesny właściciel liczy na wycenę spółki na poziomie 1,5 mld dolarów (ok. 5,7 mld zł w tamtym czasie) i ofertę IPO na poziomie ok. 2,85 mld zł

Przypomnijmy, że Telekomunikacja Polska sprzedała w 2011 r. Emitela londyńskiemu funduszowi Montagu Private Equity za 1,7 mld zł, który po niespełna 3 latach sprzedał go dalej za ok. 3,5 mld zł ostatnim, amerykańskim właścicielom z Alinda Capital Partners.

Oczekiwany w drugiej połowie 2021 r. debiut nie doszedł do skutku z powodu zawieszenia przez Emitel prac w Komisji Nadzoru Finansowego nad prospektem. „Decyzja o zawieszeniu postępowania przed KNF wynika z czynników biznesowych, jak i rynkowych" - poinformowała w przesłanym PAP Biznes oświadczeniu rzecznik spółki Agnieszka Sobucka.

W międzyczasie echem odbił się wyrok sądu, który wskazał, że Emitel ma zapłacić na rzecz spółki Magna Polonia blisko 164 mln i prawie 100 mln zł odsetek w wyroku dotyczącym transakcji zbycia Info-TV-Operatora. Kapitalizacja Magny wynosiła wtedy ok. 30 mln zł. W grudniu 2021 r. Emitel złożył apelację od wyroku. „Oczekujemy, że trwająca już ponad osiem lat sprawa znajdzie szybki finał w korzystnym dla Emitel rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Emitel posiada pełne wsparcie ze strony właściciela w podjęciu stanowczych działań w tym sporze, przede wszystkim, co do wniesienia apelacji od wyroku sądu" – informowała firma.

Nowy inwestor strategiczny

W styczniu Emitel poinformował na swoje stronie, że Alinda Capital Partners podpisał wiążącą umowę sprzedaży spółki na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Cordiant Digital Infrastructure. Zamknięcie transakcji jest uzależnione między innymi od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych. Jej wartość ma wynieść 352 mln funtów.

Cordiant Digital to notowany na London Stock Exchange fundusz inwestycyjny, koncentrujący się na inwestycjach w infrastrukturę cyfrową w Europie i Ameryce Północnej. Działa na zasadzie „kup, buduj i rozwijaj”, co umożliwia spółkom portfelowym realizację długoterminowych planów rozwojowych – czytamy w opublikowanej informacji.

„Chciałbym podziękować Alinda za wiele lat wsparcia w roli inwestora. Cordiant Digital jest podmiotem, który oferuje długoterminowy horyzont inwestycyjny, kapitał oraz know-how, które będą dużym wsparciem w naszych średnio i długoterminowych planach rozwoju. (…) Cieszymy się na współpracę z zespołem Cordiant i z pozyskania tak doświadczonego inwestora – dodał Andrzej Kozłowski, prezes Emitel SA, cytowany w komunikacie.

Z uwagi na to, że Emitel jest na liście firm, których zmiany własnościowe zależą od decyzji rządu, wymagana jest jego zgoda na przeprowadzenie transakcji. "Nie znamy żadnych przesłanek, które mogłyby stać na przeszkodzie wydania pozytywnych decyzji – mówił Andrzej Kozłowski, szef Emitelu, cytowany przez "Rzeczpospolitą"

"Spółka oczekuje zakończenia transakcji po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych. Na obecnym etapie trudno nam jednoznacznie określić termin możliwego zamknięcia transakcji" - wskazała w odpowiedzi na pytania Bankier.pl Agnieszka Sobucka - rzecznik prasowy Emitela.

Co dalej z debiutem?

W kontekście zawieszenia pracy nad prospektem oraz pojawienia się nowego właściciela debiut Emitela na GPW wydaje się coraz mniej prawdopodobny. To firma o pierwszorzednym znaczeniu dla milionów Polaków korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej, z której - według danych spółki - korzysta aż 13 milionów osób.

"Zarząd Emitela nie może obecnie skomentować przyszłych planów w zakresie IPO. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że dla Emitela planowane przejęcie przez wyspecjalizowany podmiot, notowany na giełdzie w Londynie, posiadający doświadczenie i inwestujący w podobne przedsięwzięcia, oznacza otwarcie dostępu do kapitału, szansę na wymianę doświadczeń i synergie w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej" - powiedziała dla Bankier.pl Agnieszka Sobucka.

Cyfrowy operator, zmiana sygnału

Emitel posiada aktywa sieciowe w całej Polsce. Jest jedynym krajowym dostawcą naziemnej telewizji cyfrowej oraz wiodącym dostawcą emisji radiowych, sieci wieżowych i infrastruktury światłowodowej w kraju. Baza klientów składa się w dużej mierze z największych klientów, w tym spółek z indeksu WIG20.

Emitel posiada 521 wież, sieć IoT (Internet od Things), systemy antenowe oraz sieci światłowodowe i naziemne w kraju, który ma jedną z najwyższych konsumpcji danych w Europie. Jest również właścicielem i operatorem krytycznej krajowej infrastruktury telewizyjnej z zasięgiem ok. 98% populacji w Polsce – informuje z kolei oświadczenie wydane przez Cordiant Digital publikowane na stronie londyńskiej giełdy.

W ramach naziemnej telewizji cyfrowej działają 4 tzw. ogólnopolskie multipleksy (pakiety cyfrowe zawierające określoną liczbę programów), w sumie blisko 30 darmowych kanałów telewizyjnych. Obecnie wykorzystywany standard emisji DVB-T zostanie zastąpiony w pierwszym półroczu 2022 r. nowszym, oferującym większe możliwości standardem DVB-T2. To w ramch tej zmiany rząd ma dofinansować zakup nowych dekoderów kwotą 100 zł.

emitel.pl

MKu