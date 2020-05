Emilewicz o sobotnim proteście: zastanawiam się, czy to strajk, czy manifestacja polityczna

Zastanawiam się, czy to jest naprawdę strajk przedsiębiorców, czy manifestacja polityczna służąca innym celom - mówiła w niedzielę wicepremier, szefowa MR Jadwiga Emilewicz o sobotnim proteście w Warszawie. Dodała, że organizator strajku Paweł Tanajno ma "inne zaangażowania również polityczne".

Emilewicz w Polsat News zaznaczyła, że podczas pierwszego strajku przedsiębiorców w ubiegłym tygodniu żaden z protestujących nie zwrócił się z prośbą o spotkanie z przedstawicielami resortu rozwoju.

"Po pierwszym dniu tej manifestacji dowiedziałam się o tej manifestacji z mediów. Następnego dnia natychmiast poprosiłam, korzystając z pośrednictwa mediów, że jeżeli są zainteresowani rozmową z nami, to jestem gotowa takie rozmowy przeprowadzić" - mówiła.

"Umówiliśmy się w środę, w minionym tygodniu mieliśmy telekonferencję. Wysłuchałam ich postulatów, część z nich dotyczyła tarczy finansowej, część poziomu reprezentatywności przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych w Radzie Dialogu Społecznego - tu umówiliśmy się na prace legislacyjną na najbliższe tygodnie" - dodała wicepremier.

Szefowa MR zapewniła, ze będzie prowadziła kolejne rozmowy z przedsiębiorcami w ciągu najbliższych tygodni.

"Ja zastanawiam się, bo był u mnie przedstawiciel, organizator jak rozumiem całego wydarzenia, czyli pan (Paweł) Tanajno i moje pytanie jest jedno - czy to jest naprawdę strajk przedsiębiorców, czy też jest to manifestacja polityczna, która służy innym celom? Wiemy, że pan Tanajno ma w tej chwili inne zaangażowania również polityczne (jest kandydatem na prezydenta - PAP) i pytanie, na ile to jest rzeczywisty strajk przedsiębiorców? Nie mnie to rozstrzygać" - dodał.

Podkreśliła, że wysłuchała postulatów, które pojawiały się w czasie strajku i "nie ucieka od dalszych rozmów".

"Umówiliśmy się też na pewien cykl prac legislacyjnych, jesteśmy na nie otwarci" - deklarowała wicepremier.

W sobotę na placu Zamkowym odbył się tzw. strajk przedsiębiorców, którzy protestowali w związku z ich pogarszającą się sytuacją wynikającą z epidemii koronawirusa. Protestujący chcieli przejść pod Pałac Prezydencki i pod Sejm, jednak tak się nie stało. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce, informowali, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywali do rozejścia się. Policjanci otoczyli protestujących kordonem i zaczęli ich legitymować. Demonstranci byli prewencyjnie zatrzymywani.

