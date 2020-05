Emilewicz: Wybory korespondencyjne na przełomie czerwca i lipca

Wydaje się, że wybory odbędą się na przełomie czerwca i lipca – mówiła w piątek wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przyznała, że odbędą się one na zasadach korespondencyjnych i przeprowadzi je Państwowa Komisja Wyborcza.

"Wiemy, że głosowanie w niedzielę się nie odbędzie i wiemy także – na podstawie głosów ekspertów, byłych szefów PKW – że w tej sytuacji PKW zapewne ogłosi zerowy wynik wyborów, stwierdzi, że nikt nie został wybrany i zapewne skieruje wniosek do SN" – zaznaczyła wicepremier Emilewicz w TVN 24, pytana o niedzielne wybory prezydenckie.

"Zakładamy, że SN się odniesie do sytuacji, która będzie miała, albo raczej nie będzie miała miejsca w najbliższą niedzielę" – dodała.

Jak zaznaczyła Emilewicz, sytuacja jest bezprecedensowa. "Nie mamy jej w linii orzeczniczej, nie przewidziała jej konstytucja, nie przewidział jej także Kodeks wyborczy. Na tej podstawie, w tej konkretnej sytuacji, możemy domniemywać, że sędziowie będą mieli podstawę, żeby odnieść się do wniosku PKW" – oceniła.

Przekonywała, że wybory nie odbywają się dlatego, że samorządy odmówiły przeprowadzenia wyborów w trybie konwencjonalnym przy urnach, na propozycję wyborów korespondencyjnych nie odpowiedział Senat, a opozycja nie przyjęła propozycji wydłużenia kadencji prezydenta o 2 lata. "Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe środki" – podkreśliła.

Emilewicz, pytana o to, co znajdzie się w noweli prawa wyborczego, odpowiedziała: "Będziemy chcieli przywrócić rolę PKW do procesu przeprowadzenia wyborów, a także wzmocnić powszechność i tajność" – wyjaśniła.

Chodzi o to, jak mówiła, by pakiety wyborcze trafiły do wyborców, aby byli oni poprawnie zidentyfikowani w miejscu ich zamieszkania i mogli oddać głosy tam, gdzie znajdowały się obwodowe komisje wyborcze. Wskazała też na konieczność sprawnego i wiarygodnego przeliczenia głosów przez odpowiednią liczbę osób, które znajdą się w komisjach wyborczych.

"Chcielibyśmy, aby projekt ustawy trafił do Sejmu jeszcze w przyszłym tygodniu" – zaznaczyła.

Autor: Magdalena Jarco

maja/ joz/