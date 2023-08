Emilewicz: Banki pracują nad ofertą kredytową dla firm zainteresowanych inwestycjami na Ukrainie

6 promocji bankowych kont dla dzieci. Prześwietlamy promocje Banki coraz śmielej promują konta dla najmłodszych. Zakładając taki rachunek swojemu dziecku, można wziąć udział w promocji, a nagrodę przeznaczyć na jego potrzeby lub dołożyć się do kieszonkowego. Do zdobycia nagrody o wartości do 200 zł.