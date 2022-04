Emigranci przesyłają pieniądze do Polski. Najwięcej przekazów z Niemiec

Wielka Brytania zdetronizowana. Dokąd najczęściej emigrują Polacy?

W ubiegłym roku, po raz pierwszy od prawie 10 lat, głównym kierunkiem przeprowadzek Polaków nie była Wielka Brytania, tylko Niemcy - wynika z opublikowanego we wtorek raportu. Odnotowano też mniejszy udział powrotów do kraju, a jeśli chodzi o przeprowadzki krajowe, skłonność do wyprowadzek z dużych miast.