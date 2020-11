Emigracja w (powolnym) odwrocie. Spadkowe dane drugi rok z rzędu

Shutterstock

W 2019 roku zmalała liczba Polaków przebywających na emigracji, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W statystykach widać przede wszystkim powroty z Wielkiej Brytanii – w ciągu dwóch lat aż o 14,5 proc.

Kumulacja danych z urzędów statystycznych różnych krajów pozwoliła zaraportować liczbę 2,415 mln rodaków przebywających w 2019 roku poza granicami Polski przez okres co najmniej trzech miesięcy. To nieznacznie mniej niż w roku 2018 (2,415 mln wobec 2,455 mln).

Począwszy od wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, skala polskiej emigracji konsekwentnie rosła – aż do 2017 roku. Pierwszy punkt zwrotny – spadek z 2,54 do 2,455 mln - odnotowano w podsumowaniu roku 2018. Najnowsze dane wzmacniają odwrócenie trendu.

Jak podkreślają statystycy GUS-u, odnotowany tym razem ubytek (1,6 proc.) był ponad dwukrotnie mniejszy niż poprzednio – skala emigracji zmniejszyła się tym razem o 40 tys., poprzednio o 85 tys. w ciągu 12 miesięcy.

Najbardziej wyraźny spadek odnotowano w przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii – liczba emigrantów zmniejszyła się tam w ciągu roku o 2 proc., nominalnie o 17 tysięcy. Za to porównując najnowsze dane do rekordowego stanu z 2017 roku, widać spadek liczby emigrantów w Wielkiej Brytanii aż o 115 tysięcy, czyli o 14,5 proc. w ciągu dwóch lat.

Dane dotyczące pozostałych krajów nie wskazują na żaden nowy, silny trend – spadek na poziomie powyżej 2 proc. rocznie widać także we Włoszech (nominalnie 2 tys.), niespełna 2-procentowy – w Belgii (-1,85 proc., 1 tys.). W przypadku dwóch krajów – Holandii i Norwegii – odnotowano niewielki wzrost emigrantów z Polski; w każdym z przypadków oznaczał on nominalną zmianę o ok. 2 tys. osób.

Nadal zdecydowana większość emigrantów z Polski, ponad 88 proc., zamieszkuje kraje Europy, w tym przede wszystkim państwa należące do Unii Europejskiej (ponad 83 proc. całej emigracji). Od kiedy dwa lata temu tendencja się odwróciła, według danych GUS-u największa reprezentacja Polaków mieszka w Niemczech (ponad 704 tys.), wyprzedzając zdetronizowaną Wielką Brytanię (678 tys.), Holandię (125 tys.) i Irlandię (112 tys.).

GUS, jak zawsze przy okazji publikacji tych danych, zastrzega, że nie są wolne od ułomności, co wynika zarówno z rozbieżności w statystycznej praktyce różnych krajów, jak i braku śladów po wyjazdach części obywateli w oficjalnych systemach rejestrowych.