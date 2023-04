Emerytury nauczycielskie. Ruszają prace nad nowy zapisami w ustawie

Powrót do emerytury nauczycielskiej dla tych, którzy ją utracili, jest absolutnie potrzebny. Rozpoczynamy prace nad konkretnymi przepisami w ustawie – zapowiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

/ MEN

Ustawa ma zostać uchwalona w tej kadencji, wejść w życie od 1 września 2024 r. i dotyczyć zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

W MEiN odbyło się w środę spotkanie na temat emerytur stażowych ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wiceministra Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. ZNP domaga się przywrócenia wszystkim nauczycielom prawa przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli mają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy przy tablicy, bez względu na datę zawarcia stosunku pracy.

"Powrót do uprawnienia emerytury nauczycielskiej dla tych, którzy ją utracili (...), jest absolutnie potrzebny" – stwierdził po zakończonym spotkaniu szef MEiN.

"Rozpoczynamy teraz prace nad (...) konkretnymi przepisami w ustawie, które będziemy następnie przedstawiać panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Radzie Ministrów po to, żeby ustalić ostateczne warunki przechodzenia na emeryturę nauczycielską, bo tych warunków dzisiaj nie ustaliliśmy" – poinformował Czarnek.

Przepisy mają objąć nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

"My mówimy o czymś, co nie jest nowe w systemie. Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. (...), mieli w ramach warunków swojej pracy możliwość przechodzenia na emeryturę nauczycielską po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle. I to jest tylko przywrócenie tego uprawnienia" – wskazał Czarnek.

Wiceminister Dariusz Piontkowski dodał, że związki zawodowe popierają postulat MEiN, aby ustawa zakładająca przywrócenie świadczenia nauczycielskiego została uchwalona jeszcze w tej kadencji i aby zaczęła obowiązywać od września 2024 r. (PAP)

Autorki: Agata Zbieg, Danuta Starzyńska-Rosiecka

