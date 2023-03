Emeryci i renciści od dziś mogą dorobić więcej, a ZUS-owi nic do tego

1 marca znów (jak co trzy miesiące) zmieniają się limity dorabiania do emerytury lub innych świadczeń otrzymywanych z ZUS-u. Pracujący emeryci mogą się cieszyć, te bowiem kolejny raz idą w górę.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury, ponieważ po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Limity wyznaczane są w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale. Zgodnie z danymi w ostatnim kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6733,49 zł. To o ponad 250 złotych miesięcznie więcej niż we wcześniejszym kwartale (6480,67 zł). Dlatego też limity dorabiania dla emerytów idą w górę.

I tak zarobki do 4713,50 zł brutto miesięcznie (co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r.) osiągnięte w marcu, kwietniu i maju 2023 roku nie będą miały wpływu na zmniejszenie emerytury/renty. To o ok. 177 złotych więcej niż limit obowiązujący do końca lutego 2023 roku.

Jednak kto zarobi od marca do maja ponad 8753,60 zł miesięcznie, musi liczyć się z zawieszeniem emerytury/renty Kwota ta stanowi 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury?

Warto podkreślić, że uwagę na wysokość osiąganych zarobków muszą zwracać osoby, które zarabiają i choć nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, dodatkowo pobierają np. emeryturę pomostową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną.

Limitami nie muszą się przejmować osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn według nowych zasad.

Wśród osób, którym ZUS nie ograniczy lub nie zawiesi świadczeń, są:

osoby, które mają prawo do świadczenia emerytalnego oraz uzyskały powszechny wiek emerytalny,

osoby, które otrzymują rentę inwalidy wojskowego lub wojennego, których niezdolność powstała w związku ze służbą wojskową,

osoby, które pobierają rentę rodzinną, która przysługuje po uprawnionych do tych świadczeń, lub w przypadku, gdy renta rodzinna jest korzystniejsza finansowo od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.