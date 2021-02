Emerytura z Niemiec. Można zdalnie sprawdzić uprawnienia

fot. S-F / Shutterstock

Za pośrednictwem e-wizyty w opolskim oddziale ZUS można sprawdzić swoje uprawnienie do emerytur za czas przepracowany na terenie Niemiec - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu specjalizującego się w obsłudze wniosków o świadczenia polsko-niemieckie.

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu uruchomił nową usługę e-wizyty dla osób, które mogą korzystać z niemieckich emerytur. Od lutego opolski ZUS poszerzył grono ekspertów dostępnych za pośrednictwem internetu. Oprócz spraw dotyczących krajowych emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzenia profilu PUE, pracownicy opolskiego ZUS odpowiedzą na pytania dotyczące wypłaty świadczeń dla tych klientów, którzy choć przez część swojej kariery zawodowej byli ubezpieczeni za granicą.

"Jeżeli twoja kariera zawodowa miała charakter międzynarodowy, czyli na przykład pracowałeś w Polsce i w Niemczech, to twoim wnioskiem o emeryturę lub rentę zajmie się Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS. Zanim złożysz wniosek bądź zaczniesz kompletować dokumenty, możesz przez wideorozmowę z ekspertem ZUS wyjaśnić ewentualne wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące twojego świadczenia za pracę w różnych krajach" - wyjaśnia rzecznik opolskiego ZUS.

Wybór oddziału w Opolu do obsługi świadczeń dla osób pracujących w Niemczech nie jest przypadkowy.

"Województwo opolskie jest specyficzne, bo od lat mieszkańcy regionu byli mobilni zawodowo i migrowali za granicę, by reperować domowy budżet. Zbliżając się do wieku emerytalnego pojawiają się pytania, co z częścią kariery zawodowej poza granicami Polski i czy będzie miała wpływ na przyszłą emeryturę. To właśnie dla takich osób uruchomiliśmy e-wizytę w sprawach międzynarodowych" - powiedział Szczurek.

"Aby zarezerwować na stronie internetowej ZUS wideorozmowę dotyczącą spraw międzynarodowych, należy wybrać +Emerytury i renty międzynarodowe+. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania osób zainteresowanych świadczeniami międzynarodowymi, które już pobierają emeryturę z ZUS albo dopiero mają taki zamiar. Udzielą też wyjaśnień klientom mieszkającym w Polsce i za granicą. Pierwszą e-wizytę można zamówić o godz. 9:00, a ostatnią o 14:05" - informuje rzecznik.

Każdego miesiąca ZUS wypłaca ponad 235 tys. zagranicznych emerytur i rent, na co składa się 153 tys. świadczeń za okresy łączone wypłacane osobom mieszkającym w Polsce oraz 82 tys. świadczeń dla osób mieszkających za granicą. Opolski oddział ZUS realizuje 57 tysięcy wypłat, z tego 21 tys. wypłat transferowanych jest za granicę, głównie do świadczeniobiorców mieszkających w Niemczech. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ drag/