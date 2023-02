Emerytura może być dwa razy wyższa. Jak? Prezes ZUS wyjaśnia

Miesięczna emerytura z ZUS-u może być nawet dwa razy wyższa. Przepracowanie kilku dodatkowych lat po przekroczeniu wieku emerytalnego może przynieść znaczące zwiększenie wysokości świadczenia, zaznacza Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Emerytura wyliczona przez ZUS na dzień osiągnięcia wieku emerytalnego może być wyższa. Jednak aby tak się stało, trzeba jeszcze popracować. Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie o 10–15 proc., wskazuje Gertruda Uścińska oraz dodaje, że z kolei odczekanie 7 lat to opcja na nawet dwukrotny wzrost świadczenia.

„Każdy kolejny rok daje ponadproporcjonalne korzyści. Tak działa procent składany. Odkładając decyzję o przejściu na emeryturę o 5–7 lat, zależnie od okresu, możemy nawet podwoić wysokość świadczenia, które zostanie nam przyznane i obliczone. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń” – mówiła prezes ZUS, przywołując przykład emerytki, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Obecnie otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys. miesięcznie.

Konsultacja z doradcą emerytalnym

Moment przejścia na emeryturę to jedna z najbardziej skomplikowanych decyzji, jakie są do podjęcia w życiu, wymaga myślenia długoterminowego. „Ważny jest poziom naszych dochodów nie tylko gdy będziemy w wieku 60 czy 65 lat, ale także w wieku 80 lat, kiedy możemy nie być już w stanie dorobić do świadczenia. Wówczas nasze świadczenie będzie rosło w tempie kolejnych waloryzacji” – stwierdza szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obliczane w myśl zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że im więcej opłacamy składek oraz im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe będzie otrzymane świadczenie. Wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza niższe świadczenie” – mówi prof. Uścińska.

Jednocześnie szefowa ZUS-u zwraca uwagę, że emerytura to prawo, a nie obowiązek. „To decyzja każdego z nas, kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpić o emeryturę. Przed jej podjęciem warto skonsultować się z doradcą emerytalnym, który dostępny jest w każdej w placówce ZUS. Z jego usług można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy. Warto wziąć pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw, nie tylko finansowe”.

Rekompensata późniejszej emerytury

W Polsce mężczyźni w wieku 65 lat żyją jeszcze przeciętnie przez około 15 lat, a kobiety przez około 23 lata. Warto zwrócić uwagę, że jest to średnia, a wiele osób będzie pobierać świadczenie emerytalne przez jeszcze dłuższy czas. Dlatego, jak podkreśla prezes ZUS, warto wziąć pod uwagę nie tylko brak kilku wypłat, ale także długoterminowe korzyści wynikające z odłożenia momentu przejścia na emeryturę.

Jednocześnie, jak wskazuje prof. Uścińska, czas potrzebny do zrekompensowania braku wypłat emerytury z powodu wydłużenia aktywności zawodowej zależy od wieku, wysokości kapitału i zarobków. Szacunkowo wynosi on około pomiędzy 5 a 7 lat.

Miesiąc przejścia na emeryturę ma znaczenie

Dla osób, które zastanawiają się nad zakończeniem aktywności zawodowej, jest jeszcze jeden czynnik, który poza wysokością zgormadzonego kapitału na koncie ZUS ma znaczenie. To miesiąc przejścia na emeryturę. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Miesiąc przejścia na emeryturę ma znaczenie w kontekście waloryzacji. Kapitał zgromadzony na koncie ZUS podlega zwiększeniu zgodnie z wysokością wskaźnika średniorocznej inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 roku. W praktyce oznacza to, że w marcu 2023 r. waloryzacja wyniesie 14,8 proc. W związku z tym osoby otrzymujące świadczenie mogą liczyć na jego wzrost o nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Minimalna wysokość miesięcznej waloryzacji w tym roku wyniesie 250 zł brutto, czyli ok. 227 zł na rękę. Przepis ma zastosowanie, jeżeli zwiększenie świadczenie o 14,8 proc. będzie zwiększało emeryturę o kwotę niższą niż 250 zł.