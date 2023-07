Emeryci rezygnują z 13. i 14. emerytury. Ulga z "Polskiego ładu" bardziej kusi

Bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Sejm uchwalił ustawę Sejm uchwalił w czwartek ustawę poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Po zmianach bezpłatne leki mają być dostępne dla ok. 16 mln osób.