Prezydent Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej do USA

UE chce zmniejszyć import gazu z Rosji o dwie trzecie w ciągu roku

Komisja Europejska przedstawi we wtorek plan ograniczenia importu rosyjskiego gazu o dwie trzecie w ciągu roku i zrekompensowania tego energią odnawialną jako element zmniejszenia swojej zależności od Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę - informuje we wtorek "Financial Times".