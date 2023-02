Australia mówi "nie" brytyjskiej monarchii. Przynajmniej na banknotach

Bank Rezerwy Australii postanowił, że nowy projekt banknotu pięciodolarowego "uhonoruje kulturę i historię Pierwszych Australijczyków". Tym samym ze środka płatniczego zniknie portret byłej brytyjskiej monarchini.

"To ogromne zwycięstwo zwykłych ludzi, przedstawicieli Pierwszych Narodów, którzy walczyli o dekolonizację tego kraju" – skomentowała Lidia Thorpe, senatorka Zielonych wywodząca się ze społeczności DjabWurrung, Gunnai i Gunditjmara.

This is a massive win for the grassroots, First Nations people who have been fighting to decolonise this country. First Nations people never ceded our Sovereignty to any King or Queen, ever. Time for a Treaty Republic! pic.twitter.com/J4LjyFXwUe