Elon Musk znów jest najbogatszym człowiekiem świata

Technokról Tesli Elon Musk ponownie wyprzedził szefa Amazona Jeffa Bezosa i został najbogatszym człowiekiem świata - wynika z szacunków Bloomberga.

Po ostrym zjeździe na przełomie lutego i marca giełdowe notowania Tesli znów pną się w górę, a wraz z nimi pęcznieje majątek Elona Muska, który nadal posiada ok. 20 proc. udziałów w spółce. Po wczorajszej sesji na Wall Street założyciel firmy produkującej samochody elektryczne jest wyceniany na 182 mld dol. - podaje Bloomberg. To o miliard więcej od drugiego w rankingu Jeffa Bezosa - prezesa Amazona, który posiada 10 proc. udziałów w spółce.

Bieżąca wycena rynkowa akcji Tesli i Amazona determinuje aktualną wielkość majątku obu miliarderów. Przetasowania na czele rankingu najbogatszych ludzi świata wynikają ze zmian cen akcji tych spółek, notowanych na amerykańskiej giełdzie. Najwyżej wyceniana firma motoryzacyjna na świecie potaniała między 26 stycznia a 8 marca o ponad 36 proc., jednak potem odbiła i odrobiła część strat. Kurs Amazona jest bardziej stabilny, ale również nie ustrzegł się w ostatnich tygodniach przeceny na fali zmiany nastrojów na Wall Street. Pierwsza spółka jest obecnie wyceniana na 680 mld dol., a druga - na 1,55 bln dol.

W poniedziałek na rynek napłynęła informacja, że Elon Musk został technokrólem Tesli. Spółka przekazała nadzorcy rynku, że od 15 marca właśnie taką funkcję (ang. Technoking of Tesla) pełni miliarder. Natomiast dyrektor finansowy Tesli został określony mianem Master of Coin, co - podążając za tłumaczeniem "Pieśni lodu i ognia" George'a R.R. Martina - można przełożyć na Starszego nad Monetą. W świetle niedawnej inwestycji Tesli w bitcoina i publicznego zainteresowania Muska dogecoinem nie sposób uniknąć skojarzeń nowego miana właśnie z kryptowalutami.

