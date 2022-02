Elon Musk znów chwali "Cyberpunka". Akcje CD Projekt w górę

Twitterowa aktywność Elona Muska znów dotyczyła gry wydanej przez CD Projekt. W wątku rozpoczętym przez oficjalny profil "Cyberpunka" Musk napisał, że Tesla pracuje nad dostępnością gier ze Steam w samochodach.

Znając wpływ Muska na zachowanie inwestorów i psychologiczny aspekt inwestowania, w którym reakcja tłumu napędza chwilowe zwyżki, trudno nie powiązać rosnącego kursu CD Projektu z kolejnymi „rekomendacjami gry” od najbogatszego człowieka świata. Akcje dewelopera zyskują przed południem ok. 3,5 proc.

Bez wątpienia pomaga też „nowe otwarcie” "Cyberpunka" wprowadzone zeszłotygodniowymi aktualizacjami. Według Steama na ich platformie po wypuszczeniu patcha 1.5 w grę jednocześnie grało około 60 tys. graczy – co jest najlepszym wynikiem od czasu premiery. Gra zyskała tam od 15 lutego również 3,8 tys., w większości pozytywnych, recenzji. Jak informował serwis gamesindustry.biz, w Wielkiej Brytanii w ciągu tygodnia w rezultacie aktualizacji sprzedaż tytułu wzrosła o 271 proc. tydzień do tygodnia i ponownie "Cyberpunk" pojawił na liście przebojów na miejscu 23. Na Steamie, oferującym wersję na PC, gra jest na 4. miejscu światowych bestsellerów (drugi jest "Dying Light 2" od polskiego Techlandu).

We wtorek minął tydzień od wydania aktualizacji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X do najdroższej polskiej gry. CD Projekt wsparł również graczy pozostałych platform, wypuszczając długo oczekiwany patch 1.5, którego szeroki opis zrobiliśmy w artykule „Co dokładnie poprawił CD Projekt”.

Oficjalne twitterowe konto "Cyberpunka" postanowiło podziękować graczom za dotychczasowe wspólne doświadczenia. W odpowiedzi na ten tweet najbogatszy człowiek świata odpowiedział krótko „świetna gra”. Napisał również, że Night City ma piękną grafikę.

Internauci szybko podchwycili aktywność Muska na Twitterze i zadali kilka pytań dotyczących nowych Tesli model S i X oraz Cybertrucka – futurystycznego pickupa pokazanego pierwszy raz w 2019 r. i czekającego cały czas na ostateczną wersję produkcyjną.

Jedno z pytań zadał Ryan McCaffrey, redaktor naczelny internetowego serwisu dla graczy IGN. Chciał wiedzieć, kiedy "Cyberpunk" będzie dostępny w modelach S i X. W odpowiedzi uzyskał informację, że Tesla pracuje nad ogólną dostępnością gier z platformy Steam, ale również konkretnymi tytułami. Ta pierwsza opcja jest dla firmy zadaniem w długim terminie.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.