Elon Musk wchodzi w sztuczną inteligencję i zakłada start-up xAI. Będzie współpracować z Twitterem i Teslą

W kwietniu 2023 r. Elon Musk powiedział w telewizyjnym programie Tuckera Carlsona, że zamierza zbudować firmę, która rozwinie “sztuczną inteligencję maksymalnie skoncentrowaną na poszukiwaniu prawdy, która spróbuje zrozumieć naturę wszechświata”. Właśnie doszło do prezentacji start-upu.

Oficjalne ogłoszenie powstania nowej firmy Elona Muska odbyło się w środę 12 lipca. Skoncentrowany na rozwoju sztucznej inteligencji start-up xAI, powtarza na swojej stronie slogan zaczerpnięty z telewizyjnej wypowiedzi miliardera. Poza “zrozumieniem natury wszechświata” sztuczna inteligencja rozwijana przez firmę będzie wspierać także pozostałe spółki Muska.

xAI ma współpracować ściśle z Twitterem oraz Teslą. Jak zwracał uwagę magazyn "Wired", Twitter może dostarczyć ogromne ilości danych, które nadają się dobrze do szkolenia dużych modeli językowych, których przykładem jest ChatGPT. Tesla planuje z kolei budowę humanoidalnego robota o nazwie „Optimus”, którego premiera ma odbyć się w przyszłym roku. Sztuczna inteligencja może odegrać w projekcie istotną rolę, podobnie jak w autonomicznych samochodach spółki.

W skład zespołu xAI, który wymieniono na stronie start-upu, wchodzi 11 badaczy z dużym doświadczeniem w dziedzinie sztucznej inteligencji, którzy rozwijali ją, pracując wcześniej w DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesli oraz University of Toronto.

Według komentatorów z branży pierwsi pracownicy nowej firmy Muska stanowią w świecie nauki “gwiazdorski team”. Linxi „Jim” Fan, badacz sztucznej inteligencji z Nvidii, napisał na swoim LinkedIn: “Jestem pod wrażeniem zagęszczenia talentów — przeczytałem zbyt wiele artykułów, które napisali, żeby je zliczyć”.

Slogan o dotarciu do prawy i zrozumieniu natury wszechświata może wydawać się czysto marketingowym zabiegiem. O tym, że jest to traktowany na poważnie plan, świadczy jednak wpis jednego z członków zespołu xAI, Grega Wanga, zamieszczony na Twitterze:

Finally launched https://t.co/qDiFHUDZMv!



The mathematics of deep learning is profound, beautiful, and unreasonably effective. Developing the "theory of everything" for large neural networks will be central to taking AI to the next level. Conversely, this AI will enable everyone…